İki ayrı ailede ortak acı | İstanbul'da Matia Ahmet Minguzzi anıldı; Atlas'ın ailesi de katıldı

"BEN SADECE AHMET'E YANMIYORUM"

Yasemin Minguzzi, "Neredeyse bir yıl olmak üzere. Ama bu bir yıl sanki dünkü gibi, hiçbir değişiklik yok. Zaten 30 yıl geçse de acı dinmeyecek diyorlar. Dünkü gibi acı. O kadar mücadele, bir yıldır da verdiğimiz mücadele. Henüz bir yasa değişikliği yok, bundan dolayı da çok öfkeliyim. Ama her zaman her yerde söylediğim gibi hiçbir zaman da durmayı düşünmüyorum. Eğer Allah bize bu görevi verdiyse, biz bir misyon edindiysek, bunun sonu mutlak selamettir diye düşünüyorum. Er ya da geç bu yasa çıkacak. Hiç durmayacağız. Bugün Atlas'ın annesi de buradaydı. Başka diğer Ayşe abla oğlunu kaybeden, başka mağdur aileler de vardı. Işıl'ın ailesi de burada. Yani her hafta, her gün bu tatsız olayları duyuyoruz, yaşıyoruz. Bunlara bir dur demenin artık, dur demenin vakti geldi zaten, çoktan geldi geçti de. Ahmet kırmızı düğmeye basmıştı. Yani keşke Atlas'ı kaybetmeseydik. Yani ben sadece Ahmet'e yanmıyorum. Öyle diğer çocukların da başına böyle şeyler gelince benim acım daha da büyüyor. Hem acım büyüyor hem öfkem de büyüyor. Çok şey söylemek istiyorum ama inanılmaz derecede öfkeli ve acılı bir kadınım. Kimse benim üzerime gelmesin. Asla hiçbir zaman durmayacağım." dedi.