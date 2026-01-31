Kırmızı bültenle aranıyordu: Suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve Macar polisinin işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışma sonucunda, Macaristan'da tutuklu bulunan suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik'in yurda getirildiğini belirtti.

Sertçelik'in "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "kasten öldürme" ve "bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı ifade edildi.

Şüphelinin, söz konusu suçlamalar kapsamında arandığı sırada 25 Mayıs 2024 tarihinde Macaristan'da yakalanarak tutuklandığı kaydedildi.