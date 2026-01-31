Uludağ'da 51 tatilci telesiyejde mahsur kalmıştı: Valilikten açıklama geldi

Yetkililerden alınan bilgiye göre olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Tahliye çalışmaları halatlar ile manuel ve birer kabin üzerinden yapıldığı için ekiplerin zamanla yarıştıkları kaydedildi.

Otel yetkilileri vites kutusuna elektrik gitmediğinde yaşanan arızayı fark ederek hemen müdahale ettiklerini ve arama kurtarma ekiplerinden yardım istediklerini ifade ettiler. JAK ekiplerinin de ihbar sonrası birkaç dakika içerisinde olaya müdahale ettikleri öğrenildi.

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından, bugün saat 11.08 sıralarında, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde telesiyej arızası olduğunu ve 51 kişinin mahsur kaldığı ihbarının alındığını anımsattı.



İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık, belediye ve sivil toplum kuruluşlarından 96 personel ile 26 ekipman ve araç sevk edildiğini belirten Yerlikaya, bölgede yürütülen kurtarma çalışmalarına destek için Sakarya İl AFAD Müdürlüğünden telesiyej/teleferik kurtarma konusunda uzman 2 ekibin de görevlendirildiği kaydetti.



Mahsur kalanlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Yerlikaya, "Büyük bir gayret ve özveriyle kurtarma operasyonunu gerçekleştiren ekiplerimizi tebrik ediyoruz. Olayda mahsur kalan 51 kişi, profesyonel ekiplerimiz tarafından yapılan hassas kurtarma çalışmaları sonucunda güvenli bölgeye alınmıştır." ifadelerini kullandı.