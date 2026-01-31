Haberler Yaşam Oyuncu Ufuk Özkan organ nakil sürecine ilişkin konuştu: "Varsa içecek bir yudum suyumuz..." Oyuncu Ufuk Özkan organ nakil sürecine ilişkin konuştu: 'Varsa içecek bir yudum suyumuz...' Sevilen Oyuncu Ufuk Özkan'a 2023 yılında siroz teşhisi konulurken karaciğer yetmezliği sebebiyle organ nakli bekleniyordu. Dün sevindiren haber gelirken Özkan, süreçle ilgili ilk kez konuştu. HABER MERKEZİ









Süreç hakkında konuşan Ufuk Özkan, İstanbul'da ayda iki kez toplanan ve aralarında avukat, doktor, yargıç ile emniyet mensuplarının bulunduğu heyetin karşısına çıkan Özkan, sürecin titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

"33 BİN KİŞİ NAKİL BEKLİYOR" Heyetin, alıcı ve verici arasındaki ticari bağ olup olmadığını ve tarafların birbirini tanıma düzeyini detaylıca incelediğini belirten Özkan, "İlk kez konuşuyorum. Takdir-i İlahi, bakacağız ne olacak" dedi. Türkiye genelinde 33 bin kişinin nakil beklediğine dikkat çeken ünlü oyuncu, bekleyen herkes için dua ettiğini dile getirdi.