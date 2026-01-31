Oyuncu Ufuk Özkan organ nakil sürecine ilişkin konuştu: 'Varsa içecek bir yudum suyumuz...'

Süreç hakkında konuşan Ufuk Özkan, İstanbul'da ayda iki kez toplanan ve aralarında avukat, doktor, yargıç ile emniyet mensuplarının bulunduğu heyetin karşısına çıkan Özkan, sürecin titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.
"33 BİN KİŞİ NAKİL BEKLİYOR"
Heyetin, alıcı ve verici arasındaki ticari bağ olup olmadığını ve tarafların birbirini tanıma düzeyini detaylıca incelediğini belirten Özkan, "İlk kez konuşuyorum. Takdir-i İlahi, bakacağız ne olacak" dedi. Türkiye genelinde 33 bin kişinin nakil beklediğine dikkat çeken ünlü oyuncu, bekleyen herkes için dua ettiğini dile getirdi.
"SON SÖZÜMÜZ TÜRK HEKİMLERİNE"
Yaşama tutunma azmini koruyan Ufuk Özkan, sözlerini şu tevekkül dolu cümlelerle noktaladı:
"Varsa bu alemde içecek bir yudum suyumuz veya yiyecek bir lokma ekmeğimiz, onu yeriz. Gerisini artık Türk hekimlerine emanet ederiz."
Gazete Magazin'in haberine göre; Özkan'ın bu açıklamaları, organ bağışının önemini bir kez daha gündeme taşırken, birçok kişiden sıklıkla destek mesajları da gelmeye devam ediyor.