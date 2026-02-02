Cani hemşirenin ilk vukuatı değilmiş! Başka bir bebeği daha darbetmiş

Kahramanmaraş'ta Deniz Esin Bozoklar'ı (5) henüz 5 günlükken darbedip bedensel ve zihinsel engelli kalmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın (33) bir bebeği daha darbettiği tespit edildi. Hastanenin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde Bağrıyanık'ın bebeğe tokat attığı görüldü. Görüntüler üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu olaya ilişkin de soruşturma başlatıldı.