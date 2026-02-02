Yıllardır yanlış pişiriyormuşuz! Sosyal medyayı karıştıran o bilgi!

Ev mutfaklarının vazgeçilmezi olan makarna, yıllardır uygulanan pişirme alışkanlıkları nedeniyle yeni bir tartışmanın odağına yerleşti. Aşçılık eğitimi almış bir ismin sosyal medyada paylaştığı bilgiler, makarna suyuna yağ ekleme geleneğini sorgulatırken, dünyaca ünlü şeflerin karşıt görüşleri tartışmayı daha da alevlendirdi. İşte haberin detayları…

Karen ayrıca makarna suyunda açığa çıkan nişastanın son derece değerli olduğunu vurguluyor. Bu nişastalı suyun sosu bağlayan, daha parlak ve ipeksi bir yapı kazandıran doğal bir yardımcı olduğunu belirten aşçı, bu nedenle süzme sonrası suyun tamamen dökülmemesi gerektiğini söylüyor.

Aşçılık okulunda edindiği bilgileri paylaşan Karen adlı genç aşçıya göre, makarna suyuna eklenen yağ beklenen faydayı sağlamıyor. Karen, yağın makarnaya temas etmek yerine suyun yüzeyinde kaldığını ve yapışmayı önlemediğini savunuyor. Ona göre lezzetin anahtarı yalnızca yeterli miktarda tuz kullanmak.

Bir diğer önemli nokta ise pişirme süresi. Karen, makarnanın tamamen yumuşamadan, hafif diri haldeyken süzülmesini ve son pişirme aşamasının doğrudan sosun içinde tamamlanmasını öneriyor. Bu yöntemin sosun makarnaya daha iyi tutunmasını sağladığını ifade ediyor.

Su-makarna oranına da değinen Karen, profesyonel mutfaklarda uygulanan 10'a 1 oranının evde şart olmadığını, ancak en az 4'e 1 seviyesinin korunmasının daha iyi sonuç vereceğini dile getiriyor.