Yıllardır yanlış pişiriyormuşuz! Sosyal medyayı karıştıran o bilgi!

Ev mutfaklarının vazgeçilmezi olan makarna, yıllardır uygulanan pişirme alışkanlıkları nedeniyle yeni bir tartışmanın odağına yerleşti. Aşçılık eğitimi almış bir ismin sosyal medyada paylaştığı bilgiler, makarna suyuna yağ ekleme geleneğini sorgulatırken, dünyaca ünlü şeflerin karşıt görüşleri tartışmayı daha da alevlendirdi. İşte haberin detayları…
MAKARNAYI YAĞSIZ HAŞLAMAK GERÇEKTEN DAHA MI DOĞRU?
Aşçılık okulunda edindiği bilgileri paylaşan Karen adlı genç aşçıya göre, makarna suyuna eklenen yağ beklenen faydayı sağlamıyor. Karen, yağın makarnaya temas etmek yerine suyun yüzeyinde kaldığını ve yapışmayı önlemediğini savunuyor. Ona göre lezzetin anahtarı yalnızca yeterli miktarda tuz kullanmak.
Karen ayrıca makarna suyunda açığa çıkan nişastanın son derece değerli olduğunu vurguluyor. Bu nişastalı suyun sosu bağlayan, daha parlak ve ipeksi bir yapı kazandıran doğal bir yardımcı olduğunu belirten aşçı, bu nedenle süzme sonrası suyun tamamen dökülmemesi gerektiğini söylüyor.
Bir diğer önemli nokta ise pişirme süresi. Karen, makarnanın tamamen yumuşamadan, hafif diri haldeyken süzülmesini ve son pişirme aşamasının doğrudan sosun içinde tamamlanmasını öneriyor. Bu yöntemin sosun makarnaya daha iyi tutunmasını sağladığını ifade ediyor.
Su-makarna oranına da değinen Karen, profesyonel mutfaklarda uygulanan 10'a 1 oranının evde şart olmadığını, ancak en az 4'e 1 seviyesinin korunmasının daha iyi sonuç vereceğini dile getiriyor.
ÜNLÜ ŞEFLER AYNI FİKİRDE DEĞİL
Bu sade ve teknik yaklaşım herkes tarafından kabul görmüş değil. Özellikle dünyaca ünlü şef Gordon Ramsay, makarna suyuna zeytinyağı eklemenin önemli olduğunu savunan isimlerin başında geliyor.
Ramsay, kaynayan suya eklenen yağın yanı sıra süzme sonrası yapılan yağ ilavesinin de makarnanın dokusunu koruduğunu ve kendine özgü lezzetini güçlendirdiğini belirtiyor. Sosyal medyada paylaştığı videolarla bu yöntemi destekleyen Ramsay, geniş bir takipçi kitlesinden de onay alıyor.