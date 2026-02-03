Miçotakis, ülkesinde anayasa değişikliğine gidileceğini duyurdu

YUNANİSTAN Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkedeki mevcut 1975 anayasasının değiştirilmesi için süreç başlattığını ilan etti. Miçotakis yayımladığı video mesajda, Yunanistan'ın anayasa değişikliğine dair kamuoyu diyaloğunu bugün başlattığını duyurdu. Başbakanlık dışında, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin de lideri sıfatını taşıdığını hatırlatan Miçotakis, bu bağlamda öncelikle parti meclis grubundan anayasa değişikliğine ilişkin fikirlerini mart ayına kadar ortaya koymalarını istedi. Miçotakis, 1975'te yapılmış olan mevcut anayasa için "Gerçekten 50 yıldır siyasi istikrar ve düzen sağladı. Canlı bir metin. Öte yandan, bu, 20'nci yüzyıla ait olduğu gerçeğini değiştirmiyor." dedi. Miçotakis, anayasa değişikliği için cumhurbaşkanının sadece bir kez 6 seneliğine seçilmesi ve yüksek yargıçların seçiminde hakimlerin tercihlerinin daha çok rol oynaması gibi fikirlerini dile getirdi.