'Anadolu'yu Türk'ün yurdu yapalım'

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, son bölümüyle stratejik hamleler, sert yüzleşmeler ve duygusal kırılmalarla izleyiciyi yine ekran başına kilitledi. Temurtaş'ın şehzadeleri kaçırma planının bozulmasıyla başlayan bölüm, Bizans cephesindeki entrikalar ve obadaki çatışmalarla geceye damga vurdu. 13.bölümde, şehzadeleri kaçırmak için plan yapan Temurtaş'ın oyunu, Sultan Orhan'ın önceden çizdiği farklı güzergâhlar sayesinde suya düştü. Sultan Orhan, savaşta esir aldığı Temurtaş'ı bağlı halde elçilerin önüne çıkartarak kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Türk beylerine tarihi bir çağrıda bulunan Orhan Bey, "Anadolu'yu birlikte Türk'ün yurdu yapalım" sözleriyle birlik mesajı verdi. Öte yandan sevilen oyuncu Baran Akbulut Kuruluş Orhan kadrosuna dahil oldu.