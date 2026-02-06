Güzel oyuncu İrem’in yaşına kimse inanamadı

EKRANLARIN sevilen ismi İrem Helvacıoğlu, son paylaşımıyla sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Hem taze anne olmanın heyecanını yaşayan hem de özel hayatındaki iddialarla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu, kutlama karesine düştüğü o notla takipçilerini şaşkına çevirdi. Herkesin hayranlıkla takip ettiği Helvacıoğlu'nun gerçek rakamı telaffuz etmesi üzerine, sosyal medya kullanıcıları gözlerine inanamayarak "Bu işte bir yanlışlık var" yorumları yağdırdı. 36 yaşına giren Helvacıoğlu'nun doğum günü karesine kısa sürede binlerce beğeni gelirken, birçok kullanıcı oyuncunun yaşını kabullenmekte zorlandı.