Barajlarda kritik sınır aşılmadı

İzmir'de ocak ayında başlayan yağışlar, uzun zamandır su sıkıntısı çeken kente nefes aldırdı. MGM verilerine göre, İzmir'in 1938-2024 yılları arasındaki ölçümlere göre ocak ayı yağış ortalaması metrekareye 134.8 kilogram iken, Ocak'ta aylık toplam yağış miktarı metrekareye 223.7 kg oldu. TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası İzmir Temsilcisi Ayşegül Akıncı Yüksel, "Barajlar gibi su rezervuarlarında sadece yüzey akışı değil, yer altı su akışı da etkili oluyor. Su seviyeleri henüz kritik yeri aşmadı" dedi.