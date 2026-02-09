Antalya’da çifte nakil operasyonu

ANTALYA'DA geçen hafta 10 kişinin öldüğü otobüs kazasında bacağı kopan Sedef Sarı (33) ve kolu kopan Yavuz Selim Yiğit'e (21), uzuvlarının yerlerine dikilemeyeceği söylendi. Sedef Sarı'nın bir yakını, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı arayarak destek istedi.

ÖZKAN çifti derhal devreye girerek, operasyon için düğmeye bastı. Sarı'nın bacağını dikmek için Prof. Dr. Ömer Özkan, Yiğit'in kolunu dikmek için ise Prof. Dr. Özlenen Özkan ekipleriyle birlikte eş zamanlı olarak ameliyata girdi. Yan yana ameliyathanelerde gerçekleştirilen ve 10 saat süren operasyonlarla kopan uzuvlar replante edildi.