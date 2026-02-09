Evde taş gibi yoğurt nasıl yapılır? İşte pratik yolu...

KAS GELİŞİMİNİ SAĞLAR

Yoğurt, protein açısından oldukça zengin bir besin kaynağıdır. Bu besin, vücutta kas ve dokuları oluşturmak için gerekli tüm temel amino asitleri içerir.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Kilo vermek istiyorsanız, düzenli yoğurt tüketmeyi ihmal etmeyin. Bu besin hızlı bir şekilde yağ yakmanızı sağlayacak, aynı zamanda sizi tok tutarak, fazla yemek tüketimini önleyecek. Yapılan çalışmalarda, öğleden sonra atıştırması olarak yüksek proteinli yoğurt tüketmenin açlığı azalttığını, tokluğu artırdığını ve akşam yemeği yeme ihtiyacını geciktirdiğini ortaya koydu.

Bununla beraber, Washington Üniversitesi tarafından yapılan başka bir araştırma, yoğurdun daha düşük açlık dereceleri ve daha yüksek tokluk dereceleri ile sonuçlandığı tespit edildi.