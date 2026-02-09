Evde taş gibi yoğurt nasıl yapılır? İşte pratik yolu...

Evde kendi mutfağınızda katkısız, doğal ve aynı zamanda da kıvamlı yoğurt yapmak isteyenler buraya! İşte manda yoğurdunu bile geride bırakacak taş gibi yoğurt mayalamanın sırrı...
Yoğurt sağlığa oldukça yararlı A, B ve E vitaminleri içermektedir. Kardiyovasküler hastalıklara karşı koruma sağlayan bu besin, gastrointestinal bozukluklara karşı da koruma sağlar.
FIRINDA YOĞURT MAYALAMA YÖNTEMİ
Yoğurt yapmak için mayalı sütü, isteğe göre fırın kabına veya sıcağa dayanıklı bir kavanoza koyun. Fırınınızı 50 dereceye ayarlayın ve 5 dakika kadar ısınmaya bırakın. Sonra ağzı açık olan kapları fırına yerleştirin. 5-6 saat sütünüzü mayalanmaya bırakın
Mayaladığınız yoğurdun kapağını sıkıca kapatın. Hatta kapatmadan önce kapağın altını peçete ile sıkıştırarak kapağını kapatabilirsiniz. Son olarak buzdolabına yerleştirmeyin unutmayın!
ÇÖMLEK KAPLARDA MAYALAMA YÖNTEMİ
Tencere veya büyük kaplar dışında, yoğurt mayalama işlemini çömlek kaplarda da yapabilirsiniz. Kaynayan süt biraz ılıdıktan sonra, yoğurt mayasını bir kapta süt ile karıştırma işlemi yaparak, çömlek tabağa bu karışımı aktarın. Ardından çömleklerin ağzını havlu bez ile kapatın. Tencere ve kavanoz dışında, çömlek mayalama yöntemini de mutlaka deneyin. Lezzetine inanamayacaksınız…
TEREYAĞI İLE YOĞURT MAYALAMA YÖNTEMİ
Bu yöntemde mayamız tereyağı olacak… Bir kabın içine, kaynatıp ılıttığınız sütten birkaç kaşık alarak, tereyağı ile farklı bir kapta karıştırmanız gerekiyor. (Bir litre sütre, 2 tatlı kaşığı tereyağı kullanmalısınız) Ardından bu karışımı sütü hangi kapta mayalayacaksanız ona boşaltın. Sonra kapağını kapatıp 5-6 saatte 10-15 dakika kapağını açarak kıvam aldıktan sonra, yoğurdunuzu sarabilirsiniz.
YOĞURDUN SAĞLIĞA OLAN YARARLARINI BİLİYOR MUSUNUZ?
Yoğurt, bağışıklık sistemini güçlendiren, besin değeri oldukça yüksek besinlerden biri oluyor. Özellikle kemik gelişiminde önemli rol oynayan bu ürün, gaz, ishal ve şişkinliği gidermeye yardımcı olur. Yapılan araştırmalarda ise kilo vermeyi hızlandırdığı tespit edildi.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR
Düzenli yoğurt tüketimi bağışıklık sistemini oldukça güçlendirir. Aynı zamanda soğuk algınlığı ve grip gibi oluşabilecek hastalıkların önüne geçer.
KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER
Yapılan araştırmalarda, yoğurdun kalp sağlığını önemli derecede desteklediği tespit edildi. Bununla beraber az yağlı süt ürünleri tüketmek, daha hızlı doymanızı sağlayacak ve açılığınızı giderecektir.
KAS GELİŞİMİNİ SAĞLAR
Yoğurt, protein açısından oldukça zengin bir besin kaynağıdır. Bu besin, vücutta kas ve dokuları oluşturmak için gerekli tüm temel amino asitleri içerir.
KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR
Kilo vermek istiyorsanız, düzenli yoğurt tüketmeyi ihmal etmeyin. Bu besin hızlı bir şekilde yağ yakmanızı sağlayacak, aynı zamanda sizi tok tutarak, fazla yemek tüketimini önleyecek. Yapılan çalışmalarda, öğleden sonra atıştırması olarak yüksek proteinli yoğurt tüketmenin açlığı azalttığını, tokluğu artırdığını ve akşam yemeği yeme ihtiyacını geciktirdiğini ortaya koydu.
Bununla beraber, Washington Üniversitesi tarafından yapılan başka bir araştırma, yoğurdun daha düşük açlık dereceleri ve daha yüksek tokluk dereceleri ile sonuçlandığı tespit edildi.
TİP 2 DİYABETİ AZALTIR
Yoğurt, bağırsak mikrobiyotasını etkileyebilen ve glisemik değişkenliği azaltmada potansiyel bir role sahip olan laktik asit bakteri içeriği gibi özellikler içerir. Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırmalarda, her gün 1 kase yoğurt tüketmenin tip 2 diyabet riskini yüzde 18 azalttığı tespit edildi.