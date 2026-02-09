Tekrar ısıtmak tehlike saçıyor: Bu yiyecekleri ikinci kez tüketmeyin

TAVUK

Salmonella bakterisinin en çok ürediği ortam tavuktur. Bu nedenle tavuk çok dikkatli saklanmalı ve tüketildikten sonra çok uzun süre bekletilmemeli hatta dışarıda hiç bekletilmemelidir. Toksinlerin çoğalmaması için de yeniden ısıtılması tavsiye edilmez.