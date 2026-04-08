Bilişim dolandırıcılarına 9 ilde eş zamanlı operasyon

BİLİŞİM sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği tespit edilen şahıslara yönelik 9 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, 18 adet cep telefonu, 19 adet sim kart, 6 adet laptop, 4 adet USB bellek, 1 adet sahte kimlik, 1 adet tablet, 1 adet harici hard disk, 3 bin 800 dolar ve 440 manat tutarında para ele geçirildi. 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.