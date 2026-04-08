Eşref Rüya'nın Kadir Babası Görkem Sevindik neden tehdit edildi? Görkem Sevindik kimdir, kaç yaşında?

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'le başrollerinde yer aldığı Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı Kadir Baba karakteri ile beğeni toplayan başarılı oyuncu Görkem Sevindik, Filistin paylaşımı sonrası İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir tarafından hedef alındı.
GÖRKEM SEVİNDİK NEDEN TEHDİT EDİLDİ?
Sevindik'in idam kararlarını eleştiren paylaşımı sonrası İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yayınladığı videoda oyuncuyu canlandırdığı "Kadir Baba" karakteri üzerinden hedef aldı.
İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir Sevindik'i hedef aldı. Gvir yaptığı paylaşımda "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman Kadir Baba olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli." dedi.
Görkem Sevindik CNN Türk'e özel açıklamalarda bulundu. Sevindik şu ifadeleri kullandı:
"Sosyal medyada gezinirken bir videoya denk geldim. İdam kararı verilen bazı insanların otobüslere bindirilişini gördüm. Son kez çocuklarına bakışlarını gördüm. Benim de evladım var. Empati yaptım. Duygusal bir an yaşadım. Böyle bir zulme vicdan sahibi insan olarak karşıyım. Kendimce tepki göstermek istedim ve paylaşım yaptım. Beni boykot ediyorlar. İçerisinde yer aldım diziyi boykot ediyorlar. Benim için fark etmez. Tepkimin arkasındayım. Zulme karşıyız." Soykırımcı bakanın tehdidine de cevap veren Sevindik "Bürokrasinin girmesi beni ilgilendirmiyor. Ben bir sanatçı ve baba olarak duygumu paylaştım." dedi.
GÖRKEM SEVİNDİK KİMDİR?
Görkem Sevindik, 17 Ekim 1986'da Adana'da dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tamamladı. Televizyon kariyerinde çıkışını 2011 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Pusat karakteriyle yaptı. Daha sonra birçok dizi ve projede yer alan Sevindik, özellikle sert ve etkili karakterleri canlandırdığı rolleriyle tanındı. Görkem Sevindik Kalbim Seni Seçti, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Söz ve Ramo gibi yapımlarda da rol aldı.
5 sezon Kurtlar Vadisi'nde rol aldıktan sonra 4 sezon Söz dizisi kadrosunda Mücahit olarak yer alan Görkem Sevindik, hatırlanacağı üzere 2019'da Ramo dizisinde Boz karakterine hayat vermiş ve çok büyük beğeni toplamıştı. 2021'de rol aldığı Kahraman Babam dizisinde Uğur, Mavera dizisinde Sarı Saltuk, Erkek Severse dizisinde Oktay karakterini canlandıran Görkem Sevindik son olarak Eşref Rüya dizisinde Kadir karakterine hayat veriyor.