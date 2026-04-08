Eşref Rüya'nın Kadir Babası Görkem Sevindik neden tehdit edildi? Görkem Sevindik kimdir, kaç yaşında?

Görkem Sevindik CNN Türk'e özel açıklamalarda bulundu. Sevindik şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada gezinirken bir videoya denk geldim. İdam kararı verilen bazı insanların otobüslere bindirilişini gördüm. Son kez çocuklarına bakışlarını gördüm. Benim de evladım var. Empati yaptım. Duygusal bir an yaşadım. Böyle bir zulme vicdan sahibi insan olarak karşıyım. Kendimce tepki göstermek istedim ve paylaşım yaptım. Beni boykot ediyorlar. İçerisinde yer aldım diziyi boykot ediyorlar. Benim için fark etmez. Tepkimin arkasındayım. Zulme karşıyız." Soykırımcı bakanın tehdidine de cevap veren Sevindik "Bürokrasinin girmesi beni ilgilendirmiyor. Ben bir sanatçı ve baba olarak duygumu paylaştım." dedi.