ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2026? Anneler Günü hangi güne denk geliyor? İşte en anlamlı Anneler Günü mesajları

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Varlığımızı borçlu olduğumuz, sevgi, hoşgörü ve özveri kaynağımız annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun!

Canım annem, senin sevgin hayatımdaki en güçlü ışık. İyi ki varsın, Anneler Günün kutlu olsun.

Bana sevgiyi, sabrı ve gücü öğreten en güzel kalp… Seni çok seviyorum anneciğim.

Senin gibi bir anneye sahip olmak hayatımın en büyük şansı. Anneler Günün kutlu olsun.

Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın… Annemsin. Seni çok seviyorum.

İlk adımlarımı seninle attım, ilk kahkahamı sen işittin. Günün kutlu olsun, ömrün uzun olsun.

Annelerimizi sadece Anneler Günü'nde değil, yaşamın her anında sevgi, saygı ve muhabbetle kucaklamalıyız. Tüm annelerimizin günü kutlu olsun!

Hayatımın her anında yanımda olan, beni ben yapan en değerli varlığım… Senin sevginle büyüdüm, senin öğrettiklerinle güçlendim. Anneler Günün kutlu olsun canım annem.

Ne zaman düşsem beni kaldıran, ne zaman yorulsam bana güç veren sensin. Sana minnettarım anneciğim. İyi ki varsın.

Benim güzel annem, sen şu dünyadaki tek vazgeçilmezimsin… Seni her şeyden çok seviyorum. İyi ki varsın!