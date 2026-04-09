ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2026? Anneler Günü hangi güne denk geliyor? İşte en anlamlı Anneler Günü mesajları

Anneler Günü, 1914 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde resmî olarak kutlanmaya başlamış ve zaman içinde tüm dünyada özel bir anlam kazanmıştır. Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan bu önemli günün 2026'da hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Peki, 2026 Anneler Günü ne zaman? İşte, annenize gönderebileceğiniz en güzel, anlamlı ve duygusal mesajlar ile Anneler Günü'ne dair tüm detaylar…
ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
2026 yılında Anneler Günü, 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak.
ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ
Anneler Günü, kökeni Antik Yunan'da Rhea, Antik Roma'da ise Cybele'e adanan kutlamalara dayanır. Modern anlamda ise bu özel gün, Anna Jarvis'in annesi Ann Reeves Jarvis'i anmak için başlattığı girişimlerle ortaya çıkmıştır. 1914 yılında Başkan Woodrow Wilson tarafından resmî tatil ilan edilmesiyle tüm dünyaya yayılan bu gün, günümüzde Türkiye dahil birçok ülkede Mayıs ayının ikinci pazar günü anneleri onurlandırmak amacıyla kutlanmaktadır.
ANNELER GÜNÜ MESAJLARI
Varlığımızı borçlu olduğumuz, sevgi, hoşgörü ve özveri kaynağımız annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun!
Canım annem, senin sevgin hayatımdaki en güçlü ışık. İyi ki varsın, Anneler Günün kutlu olsun.
Bana sevgiyi, sabrı ve gücü öğreten en güzel kalp… Seni çok seviyorum anneciğim.
Senin gibi bir anneye sahip olmak hayatımın en büyük şansı. Anneler Günün kutlu olsun.
Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın… Annemsin. Seni çok seviyorum.
İlk adımlarımı seninle attım, ilk kahkahamı sen işittin. Günün kutlu olsun, ömrün uzun olsun.
Annelerimizi sadece Anneler Günü'nde değil, yaşamın her anında sevgi, saygı ve muhabbetle kucaklamalıyız. Tüm annelerimizin günü kutlu olsun!
Hayatımın her anında yanımda olan, beni ben yapan en değerli varlığım… Senin sevginle büyüdüm, senin öğrettiklerinle güçlendim. Anneler Günün kutlu olsun canım annem.
Ne zaman düşsem beni kaldıran, ne zaman yorulsam bana güç veren sensin. Sana minnettarım anneciğim. İyi ki varsın.
Benim güzel annem, sen şu dünyadaki tek vazgeçilmezimsin… Seni her şeyden çok seviyorum. İyi ki varsın!