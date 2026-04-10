ADLİ TATİL NE ZAMAN 2026? | Bu yıl Adli tatil ne zaman başlayacak? İşte Adli tatil takvimi 2026

Türkiye'de yargı sisteminde her yıl uygulanan adli tatil, 2026 yılında da 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesi kapsamında belirlenen takvime göre yürütülüyor. Bu dönemde mahkemeler ve icra daireleri genel işleyişine ara verirken, yalnızca acil nitelik taşıyan ve kanunen istisna kapsamında yer alan dava ve işlemler nöbetçi mahkemeler tarafından sürdürülüyor. Peki, Adli tatil ne zaman bitiyor? İşte adli tatil bitiş tarihi…
2026 ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?
2026 yılı için adli tatil takvimi değişmemiştir. Buna göre adli tatil, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü sona erecektir. Yeni adli yıl ise 1 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla başlayacaktır.