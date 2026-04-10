CUMA NAMAZI SAATİ 10 NİSAN CUMA | Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma namazı kaç rekattır? Cuma namazı nasıl kılınır? İzmir, İstanbul, Ankara Cuma namazı saatleri

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;



Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.



Niyet ederken:



"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.



Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.



İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.



Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.



İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:



Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.



Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.



Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.



Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.



Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.



Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.



Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.



Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır.



"Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

CUMA NAMAZI NE KADAR SÜRER?

Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Cuma namazının kaç dakika süreceği, namaza giden kişinin zühr-ü ahr gibi namazları kılıp kılmamasına da bağlıdır.