İncil’deki izlerin peşinde İslam’ı buldu

ABD'NİN California eyaletinde yaşayan Candace Ashley'nin İslam'la tanışma hikayesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sanılanın aksine araştırmalarına İslam'ı merak ederek değil, Hz. İsa'ya olan bağlılığıyla başlayan genç kadının hikayesi, dinler arası benzerliklere ve kutsal metinlerdeki çarpıcı detaylara ışık tutuyor.

MÜSLÜMANLARIN SAYGISI

2018 yılında Müslüman olan Ashley sosyal medya hesaplarından hem yeni Müslüman olanlar için rehber niteliğinde hem de Batı dünyasında İslam hakkındaki yanlış bilgileri düzeltmeyi amaçlayan video ve paylaşımları ile tanınıyor. Geçtiğimiz yıl Ümre ziyareti de yapan Ashley, değişim sürecinin tetikleyici noktasını şu sözlerle aktardı: "İslam hakkında dikkatimi çeken ilk şey İslam değil, İsa'ydı. Müslümanların Hz. İsa'ya, Hz. Musa'ya, Adem ve Havva'ya inandıklarını duyduğumda adeta şok geçirdim." Bu durumun kendisini derin bir araştırmaya sevk ettiğini belirten Candace, Müslümanların kendi sevdiği dini figürlere gösterdiği saygının kendisini etkilediğini ifade ediyor.

İNCİL'DE SECDEYİ GÖRDÜ

ARAŞTIRMALARINI derinleştiren Candace Ashley, İncil metinlerinde Hz. İsa'nın ibadet şeklini incelediğinde beklemediği bir gerçekle karşılaştığını söyledi. İsa Peygamber'in Allah'a doğrudan kulluk ettiğini ve secdeye kapandığını gören genç kadın, "Müslümanlar onun gibi dua ederken, ben neden etmiyorum?" İncil'in Yuhanna bölümündeki (16:12-13) "Gerçeğin Ruhu" (Parakletos) müjdesinin peşinden giden Ashley, Hz. İsa'dan sonra gelecek olan o rehberin izini sürerek İslamiyet'e ulaştığını belirtti. Giyim kuşam ve ibadet konularındaki ön yargılara da değinen Ashley, Hz. Meryem'in tasvir edilen giyim tarzı ile Müslüman kadınların giyimi arasındaki benzerliğe dikkat çekerek "Müslümanların namazını ve giyimini kötüleyen ikiyüzlülük, aslında beni İslam'a daha çok yaklaştırdı" dedi.