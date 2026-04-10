Magazin dünyasında deprem! Yıldızlar sönüyor...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 11'i gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor, 1 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Elif Büşra Pekin, Burak Deniz, Mert Demir, Emre Öztürk (Fel), Ender Eroğlu ve Enes Güler olduğu öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal ve Ahsen Eroğlu'na yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Türkiye'de son iki yılda yürütülen soruşturmalarda sanat, televizyon ve magazin dünyasının tanınmış isimleri peş peşe operasyonların hedefi oldu. Özellikle uyuşturucu, yasa dışı organizasyonlar ve farklı suç iddiaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda birçok ünlü isim gözaltına alındı, bazıları hakkında ise tutuklama kararları verildi. Magazin dünyasını sarsan gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.