  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Magazin dünyasında deprem! Yıldızlar sönüyor...

Türkiye’de son iki yılda özellikle uyuşturucu, fuhuş, yasa dışı bahis ve çeşitli suç soruşturmaları kapsamında sanat, spor ve medya dünyasından çok sayıda tanınmış isim hakkında işlem yapıldı. Son olarak önceki gün aralarında oyuncu Burak Deniz, Büşra Pekin, ünlü şef Somer Sivrioğlu ve rapçi Norm Ender’in de bulunduğu 14 yeni isim hakkında gözaltı kararı verild

İHSAN KARATAŞ ÖZEL HABER

Giriş Tarihi: Gazete

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 11'i gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor, 1 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Elif Büşra Pekin, Burak Deniz, Mert Demir, Emre Öztürk (Fel), Ender Eroğlu ve Enes Güler olduğu öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal ve Ahsen Eroğlu'na yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Türkiye'de son iki yılda yürütülen soruşturmalarda sanat, televizyon ve magazin dünyasının tanınmış isimleri peş peşe operasyonların hedefi oldu. Özellikle uyuşturucu, yasa dışı organizasyonlar ve farklı suç iddiaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda birçok ünlü isim gözaltına alındı, bazıları hakkında ise tutuklama kararları verildi. Magazin dünyasını sarsan gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA