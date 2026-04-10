Mika Raun Can’a hapsi istemi

Gözaltına alınan Can ifadesinde, uyuşturucu maddeyi kullandığını itiraf etmişti. Sosyal medya üzerinden paylaştığı hamile kadınlarla alay etme videosuna ilişkin ise 'eğlence' savunması yapmıştı.

HAPSİ İSTENDİ

31 Ocak günü tutuklanarak cezaevine gönderilen Mika Raun hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanan iddianamede Raun'un cezalandırılması talep edildi.

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mika Raun hakkındaki uyuşturucu soruşturması ise devam ediyor.