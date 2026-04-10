SON DAKİKA: SMMM ve YMM sınavları için tarih belli oldu! İZMİR ANKARA, İSTANBUL









Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bu yılın ikinci dönem serbest muhasebeci mali müşavirlik (SMMM) sınavlarının 25 Temmuz'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de, yeminli mali müşavirlik (YMM) sınavlarının da 19-28 Eylül'de Ankara'da yapılacağını bildirdi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR İÇİN TARİH BELLİ OLDU TÜRMOB'un, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 2026 yılı ikinci dönem SMMM sınavları, 25 Temmuz'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.



Sınava ilk kez katılacaklar için başvuru tarihleri 13 Nisan-8 Mayıs, tekrar katılacaklar için 12-19 Haziran olarak belirlendi. İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 8 Mayıs itibarıyla stajdan sayılan hizmetlerini ya da kurslarını fiilen tamamlamış olması gerekiyor.