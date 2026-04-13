Haberler Yaşam BİM AKTÜEL KATALOG 14-17 NİSAN | BU HAFTA HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMLİ?

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta da yine birbirinden farklı onlarca çeşit ürün BİM'de indirimli fiyatla raflarda olacak. Peki BİM'de bu hafta hangi ürünlerde indirim var? İşte 14-17 Nisan BİM kataloğu...

BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? BİM'de bu cuma hangi ürünler satışta olacak? BİM kataloğunda neler var? soruları merak ediliyor. İşte BİM 14-17 Nisan indirimleri...

BİM İNDİRİMLERİ

14 NİSAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Zühre Ana Pektamin 250 ml 239 TL

Zühre Ana Form Macunu 240 g 229 TL

Servi Kozalağı Şurubu 500 ml 229 TL

Kakao Kaplamalı Pişmaniye 200 g 79 TL

Sade ve Kakaolu Pişmaniye 150 g 49 TL

Antep Fıstıklı Rulo Pişmaniye 220 g 79 TL

Çekme Helva Çeşitleri 240 g 79 TL

Yumuşak Şekerleme Çeşitleri 225 g 59 TL

Eti Tutku Kakaolu 90 g 25 TL

Karışık Aromalı Yumuşak Şeker 400 g 79 TL

Bifa Sütlü Kremalı Bisküvi 3x360 g 149 TL

Ülker Halley Mini 24x10,3 g 129 TL

Eti Sütlü Mini Tablet Çikolata 32 g 42,50 TL

Kurabiye Çeşitleri 180 g 89 TL

Bitter Çikolatalı Kakaolu Fındık Kreması 370 g 129 TL

Torku % 1 Yağlı Süt 39,75 TL

Dana Kangal Sucuk 500 g 289 TL

Mantı 1 kg 189 TL

Piliç Jülyen Sosis 500 g 87,50 TL

Soslu Piliç Kanat 1000 g 179 TL

Dana Dilimli Sucuk 350 g 219 TL

Piliç Döner 1000 g 225 TL

Dana Islak Hamburger 2x135 g 109 TL

Lor Peyniri 1000 g 72,50 TL

Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 400 g 199 TL

Labne 3x180 g 159 TL

Carte D'or Petite Bar Caramella 276 ml 230 TL

Toffifee Karamelli Fındık Kremalı Bütün Fındıklı Çikolata 200 g 149 TL

Züber Peanutzilla Kakaolu Fıstık Kreması & Yer Fıstığı Ezmesi 2x135 g 390 TL

Milka Extra Badem ve Tuzlu Karamelli Çikolata 190 g 149 TL

Bol Sütlü Çikolata 190 g 149 TL

Bütün Fındıklı Çikolata 190 g 149 TL

Sütlü Çikolatalı Bisküvi 110 g 99 TL

Antep Fıstıklı Sütlü Stick Çikolata 12x18 g 179 TL

Osmaneli Ayva Lokumu 400 g 99 TL

Hindiba Kahvesi 150 g 159 TL

ABRA A7 V16.2.11 OYUN BİLGİSAYARI

59.500 ₺

Ürün Bilgileri

• İşlemci: Intel Core i7 13700HX

• Ram: 12GB DDR5 4800MHz

• SSD: 1TB M.2 NVMe SSD

• Grafik Kartı: NVIDIA® GeForce® RTX 5050 8 GB

• Ekran Boyutu: 17.3''

• Ekran Çözünürlüğü: FHD / 1920 x 1080 / 144 Hz

• İşletim Sistemi: Windows 11 Home SL

4 yıl garanti için ürünü, fatura tarihinden itibaren

90 gün içinde Monster Destek sayfası

üzerinden kaydetmeniz gerekmektedir.

65 İNÇ QLED GOOGLE TV DQ33/38000

23.900 ₺

Ürün Bilgileri

• HDMI: 3

• USB: 2

