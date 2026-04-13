Ege’de uygun tatil yerleri 2026

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte tatil planları da hız kazandı. Artan fiyatlara rağmen Ege Bölgesi'nde hala uygun bütçeyle tatil yapılabilecek birçok alternatif de bulunuyor. İşte kalabalıktan uzak, daha sakin ve bütçe dostu rotalar...
İZMİR SEFERİHİSAR: SAKİN ŞEHİR, UYGUN FİYAT
İzmir'de bulunan ve Türkiye'nin ilk "Cittaslow" unvanlı ilçesi olan Seferihisar, huzurlu atmosferi ve uygun fiyatlı tatil imkanlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Sığacık bölgesi hem deniz hem de doğa tatili yapmak isteyenler için ideal.
MUĞLA AKYAKA: DOĞA VE DENİZ BİR ARADA
Muğla'da bulunan Azmak Nehri ve serin deniziyle bilinen Akyaka, son yıllarda popülerleşse de hala uygun seçenekler barındırıyor. Kamp alanları ve butik oteller bütçeyi zorlamadan tatil yapma imkanı sunuyor.
MUĞLA DATÇA: UYGUN KÖY PANSİYONLARIYLA ÖNE ÇIKIYOR
Her ne kadar popüler bir destinasyon olsa da Datça'da özellikle köy pansiyonları ve erken rezervasyon fırsatlarıyla uygun fiyatlı tatil yapmak mümkün.
ALTINOLUK: TEMİZ HAVA, UYGUN KONAKLAMA
Kaz Dağları'nın eteklerinde yer alan Altınoluk, hem deniz hem de doğa tatilini bir arada sunuyor. Büyük turizm merkezlerine göre daha uygun fiyatlı olmasıyla tercih ediliyor.