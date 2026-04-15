KAHRAMANMARAŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? | 16 Nisan Perşembe Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi edildi?

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırı olayında 4 kişinin hayatını kaybettiği, yaralıların da olduğu açıklandı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer konuyla ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Peki, Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? 16 Nisan 2026 yarın Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi oldu? İşte detaylar…
KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kahramanmaraş Valiliği tarafından bir duyuru yayımlandığında gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.
BAKAN TEKİN BÖLGEYE GİDİYOR
Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'ta bir okulda yaşanan olayın ardından bölgeye gitmek üzere yola çıktı.