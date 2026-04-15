Şanlıurfa’da okula silahlı saldırı düzenlendi

Siverek'te bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda aralarında öğrenci, öğretmen ve bir polis memurunun da bulunduğu 16 kişi yaralandı. Saldırıyı 19 yaşındaki Ömer Ket'in gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Siverek ilçesinde bir okulda meydana gelen ve 16 kişinin yaralanmasına yol açan silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Olayda yaralananların sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Şıldak, şunları kaydetti:

"Ateş açılması sonucu 16 kişi yaralı. Bunlardan 4'ü öğretmen, 10 öğrencimiz, 1 polis memurumuz ve 1 kantin işletmecimiz yaralanmış durumda. Şükürler olsun ki can kaybı yok." Vali Şıldak, olayı gerçekleştiren şahsın eğitim geçmişine dair detayları paylaşarak, "Saldırgan, bu okulun eski bir öğrencisi. Sadece 9. sınıfa kadar burada eğitim görmüş, daha sonra Açık Öğretim Lisesine kaydedilmiş" dedi. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu da, okulda yaşanan saldırı olayından büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek, söz konusu olay nedeniyle okulda eğitim öğretime 4 gün ara verdiklerini söyledi. Sultanoğlu okulda eğitim öğretimin 20 Nisan Pazartesi günü yeniden başlamasını planladıklarını aktardı.