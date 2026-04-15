Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, çok yönlü incelemeler sonucu gözaltı işlemlerinin yapıldığını bildirdi. Doku ailesinin acısını paylaştığını ifade eden Gürlek, "Soruşturmanın ucu nereye giderse gitsin araştırılacak" dedi.

13 KİŞİ YAKALANDI

Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasında gelinen son aşamaya ilişkin önemli bilgiler vererek, "Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızca önemli bir adım atılmış; çok yönlü yürütülen çalışmalar neticesinde gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kamu vicdanında derin iz bırakan bu soruşturma, tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta; hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır" dedi. Süreci yakından takip eden Doku ailesinin acısını paylaştığını ifade eden Bakan Gürlek, adaletin tecellisi için özveriyle çalışan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına ve kolluk güçlerine teşekkür etti.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında, cinayet şüphesiyle 7 ilde düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, onun eski polis olan üvey babası E.Y., annesi C.Y., U.A., E.E., dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel bulunuyor. Soruşturma sürerken çarpıcı detaylar ortaya çıkıyor. Öte yandan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmanın seyrini değiştiren "Şubat" kod adlı gizli tanık, Doku'nun öldürüldüğünü açıkça beyan etti. Bu arada Gülistan'ın cansız bedenini arama çalışmaları başlatıldı.