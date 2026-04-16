Son dakika: Kayıp Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme! Abla Aygül Doku'dan itiraf geldi: Katilin ismini açıkladı

Başsavcı Ebru Cansu, soruşturmayı sıfırdan başlatınca yapılan incelemede sim karta giriş yapıldığı belirlendi. Ertok'un sim karta müdahalesi ise 14, 15 ve 16 Ocak'ta banka hesaplarına girişte aynı IP adresini kullanmasından tespit edildi. Gözaltına alınan Ertok bu girişleri kabul etti.

Abla Aygül Doku, soruşturmayla ilgili açıklama yaptı. Doku, "Her şey planlanmış. Önce kızımız öldürüldü, ardından deliller yok edildi. Olası bir durumda suçun Umut Altaş'a yıkılması planlandı. Çünkü kendisi yurtdışına gitmişti. Gözaltında olan Gökhan Ertok bize ulaşıp, Gülistan'ın delillerini silmek karşılığında 10 bin dolar aldığını söyledi.

'GÜLİSTAN O GÜN GEÇ SAATLERE KADAR HAYATTAYDI..."

Bu bilgileri belgeleriyle paylaştı. Ayrıca Gülistan'ın 5 Ocak günü geç saatlere kadar hayatta olduğunu ve o görüntüleri de kendisinin sildiğini ifade etti. Hastane kayıtlarının silindiğini de Celal Altaş'tan öğrendik. Kamera kayıtlarının da değiştirildiği ifade edildi. Tüm bunların Tuncay Sonel tarafından yapıldığı söylendi. Bu bilgileri belgeye dayalı olarak paylaşıyorum. Cinayetin çözüldüğünü düşünüyoruz. Aile olarak can güvenliğimizden endişeliyiz. Yetkililerin bir an önce harekete geçmesini bekliyoruz.

GÖREVDEN ALINMALI

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen ise "Şu an Tunceli'ye gelmiş. Halen başmüfettiş. Derhal görevden alınıp gözaltına alınmasını talep ediyoruz" dedi.

GÜLİSTAN'IN SON MESAJI: KORKUYORUM

Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki 4 Ocak gece yarısı, erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile yaptığı Whatsapp yazışmaları da ortaya çıktı. Gece saat 00.34'te Gülistan Doku'nun Abakarov'a gönderdiği "Korkuyorum sadece" mesajı, en kritik satırlardan biri oldu.