BEKÇİ ALIMI 2026 | Bekçi alımı yapılacak mı? Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

İçişleri Bakanlığı tarafından çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usul ve esaslarına dair yayımlanan yeni yönetmelik, başvuru sürecine adeta yeni bir boyut kazandırdı. Adayların en çok dikkat etmesi gereken iki önemli değişiklik ise şöyle:

Yeni düzenlemeye göre; erkek adayların askerlik görevini fiilen tamamlamış olması artık bir tercih değil, zorunluluk haline getirildi.

Adayların, başvuru yaptıkları il sınırları içerisinde son bir yıldır ikamet ediyor olması şartı getirildi. Bu hamleyle mahalle sakinlerini tanıyan yerel personelin istihdam edilmesi hedefleniyor.

BEKÇİLİK BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Adayların sadece fiziksel olarak değil, hukuki ve sosyal olarak da belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. İşte başvurunuzun yanmasına neden olabilecek o detaylar:

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya yan kuruluşuna üyeliği bulunanlar bekçi olamayacak.

Adli sicil kaydı ve güvenlik arşivi araştırması en önemli aşama. Belirli suçlardan hüküm giyenler veya kamu haklarından mahrum bırakılanlar elenecek.

Silahlı görev yapmaya hukuki veya sağlık yönünden bir engel bulunmaması gerekiyor.