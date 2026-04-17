BEKÇİ ALIMI 2026 | Bekçi alımı yapılacak mı? Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları

Sokakların güvenliğini sağlayan çarşı ve mahalle bekçiliği için 2026 yılı alımları beklenirken, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeler adayların gündeminde yer aldı. Güncellenen başvuru kriterleri; askerlik durumu, ikamet şartı, siyasi parti üyeliği ve adli sicil kaydı gibi birçok başlığı yeniden şekillendirdi.
Bekçi alımının yapılıp yapılmayacağı ve başvuru şartlarında kimlerin kapsam dışında kalacağı ise en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Adaylar, sürece ilişkin resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Bekçi alımları ne zaman başlayacak? İşte detaylar…
2026 BEKÇİ ALIMI YAPILACAK MI?
Yeni yılla birlikte emniyet teşkilatına katılmak isteyen gençlerin en çok merak ettiği soru yanıt arıyor: "2026 bekçi alımı olacak mı?" Şu an için Emniyet Genel Müdürlüğü'nden resmi bir takvim duyurusu gelmiş değil. Ancak teşkilatın ihtiyaç planlaması doğrultusunda yeni bir alım ilanı verilmesi bekleniyor. Resmi açıklama geldiği anda tüm detaylar ve başvuru ekranı burada olacak.
BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?
İçişleri Bakanlığı tarafından çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usul ve esaslarına dair yayımlanan yeni yönetmelik, başvuru sürecine adeta yeni bir boyut kazandırdı. Adayların en çok dikkat etmesi gereken iki önemli değişiklik ise şöyle:
Yeni düzenlemeye göre; erkek adayların askerlik görevini fiilen tamamlamış olması artık bir tercih değil, zorunluluk haline getirildi.
Adayların, başvuru yaptıkları il sınırları içerisinde son bir yıldır ikamet ediyor olması şartı getirildi. Bu hamleyle mahalle sakinlerini tanıyan yerel personelin istihdam edilmesi hedefleniyor.
BEKÇİLİK BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Adayların sadece fiziksel olarak değil, hukuki ve sosyal olarak da belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. İşte başvurunuzun yanmasına neden olabilecek o detaylar:
Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya yan kuruluşuna üyeliği bulunanlar bekçi olamayacak.
Adli sicil kaydı ve güvenlik arşivi araştırması en önemli aşama. Belirli suçlardan hüküm giyenler veya kamu haklarından mahrum bırakılanlar elenecek.
Silahlı görev yapmaya hukuki veya sağlık yönünden bir engel bulunmaması gerekiyor.