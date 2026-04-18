20 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? | Pazartesi günü okullar tatil mi? 20 Nisan’da ders yapılacak mı? Öğretmenlerin grevi bitti mi?

Türkiye'yi derinden sarsan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından eğitim camiasında tepkiler büyüyor ve çeşitli grev kararları gündeme geliyor.
Şanlıurfa'daki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan saldırıda çok sayıda kişi yaralanırken, Siverek'teki başka bir saldırıda ise 1 öğretmen ve 8 öğrenci olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu acı olayların ardından yetkililer, ülke genelinde okullarda güvenlik önlemlerini artırmak için yeni adımlar atmaya başladı. Tüm bu gelişmelerin ardından "20 Nisan Pazartesi okullar tatil mi, dersler yapılacak mı?" sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merakla takip ediliyor. Pazartesi günü okullar tatil mi? 20 Nisan'da ders yapılacak mı? Kahramanmaraş'ta okullar yeniden tatil edildi mi? İşte konuya ilişkin son durum ve detaylar…
KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?
16 Nisan Perşembe günü ve 17 Nisan Cuma günü Kahramanmaraş'ta okullar tatil edilmişti. 20 Nisan Pazartesi günü için henüz yeni bir açıklama gelmedi.
20 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?
Yaşanan olayların ardından eğitim camiasında sendikalar iki günlük grev kararı vermişti. 20 Nisan Pazartesi günü için herhangi bir açıklama bulunmuyor.