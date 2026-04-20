İl Milli Eğitim Müdürü Baydur görevden alındı

Şanlıurfa'daki okul saldırısının hemen ardından Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin gerçekleştirdiği saldırıda 8 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevinden ayrıldı. Bu kararın Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda alındığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre, Baydur'un görevi bırakma adımının, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yapılan değerlendirmeler neticesinde "karşılıklı alınan karar" ile gerçekleştiği öğrenildi.

TEKRAR TOPLANTI YAPILDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığında, bakan yardımcıları ve genel müdürlerin katılımıyla gerçekleştirilen birim amirleri toplantısında Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırıların ardından yürütülen çalışmalar ele alındı. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, internet ortamında çocukların gelişimini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen 3 bin 40 zararlı içeriğin engellenmesi veya kaldırılması için kurumlarla iletişime geçildi. Takip sürecinin ardından, internet ortamı ve sosyal medyada çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek nitelikteki, ihmal, istismar ve suç unsuru içeren içeriklere yönelik engelleme ve kaldırma işlemleri gerçekleştiriliyor.