Zirvede zaman durdu: Cesetleri 21 yıl sonra bulundu!

YILLAR SONRA GELEN BURUK SEVİNÇ Aradan tam 21 yıl yıl geçmişti. 2017'de beklenmedik bir keşif aileleri heyecanlandırdı. Yürekleri buruk bir sevinç kapladı. Bir grup dağcı tırmanış esnasında, Everest'in ölüm bölgesi diye anılan yerde onları tesadüfen bulmuştu. Dağcılar, gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamadılar. Üç arkadaş aradan 21 yıl geçmesine rağmen halen bir aradaydılar.

Onca zorlu doğa koşullarına rağmen vücut bütünlükleri bozulmamıştı. Tabi bunda o yükseklikte yaşayan hiçbir yırtıcının da olmaması büyük etkendi. Yan yana oturuyorlardı, sanki sadece kısa bir mola vermiş gibiydiler. Ekipmanları yanlarında, botları ayaklarında eldivenleri bile ellerindeydi... Sanki dokunsalar hepsi uykularından uyanacak gibiydi. Tabii, gerçek çok farklıydı. Üç arkadaş zamanın dokunamadığı bir şekilde sonsuzluğun içinde adeta donup kalmıştı. Ölmüş oldukları gerçeği onları bulan ekibi yaşadıkları an'a geri döndürdü. Yüreklerin burkulduğu an ise gençlerin Everest'ten indirildikleri andı. Sevdikleri, onlara yıllar sonra kavuşmanın buruk sevincini yaşadı. Nihayet üç arkadaşın ziyaret edilebilecek mezarları olmuştu... Aileleri ise onlara yıllar sonra gerçek anlamda veda edebilmenin fırsatını yakaladı... Everest, sadece bir dağ olamadığını doğanın çizdiği son sınır olduğunu acı şekilde bir kez daha göstermişti...