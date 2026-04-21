2025 yılında bebeklere en çok bu isimler verildi | Zirvede bakın hangi isim var

TÜİK, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen bebeklere en çok verilen isimleri açıkladı. Pek çok ismin yer aldığı listede erkek ve kız bebekler için zirvede bakın hangi isimler yer aldı.

Türkiye'de 2025 yılında 456 bin 932'si erkek, 432 bin 666'sı kız olmak üzere toplam 889 bin 598 bebek dünyaya geldi. İşte geçtiğimiz yıl kız ve erkek bebeklere en çok verilen isimler...

20. Çınar - Eylül
19. Ali Asaf - Meryem
18. Aybars- Ela
17. Eymen - Güneş
16. Yiğit- Eflin
15. Alperen - Lina

14. Poyraz - Miray
13. Kuzey - Mihra
12. Aslan - Zümra
11. Miraç - Elif
10. Aras - Duru

9. Atlas - İnci
8. Ömer - Elis
7. Ömer Asaf- Asya
6. Miran - Umay
5. Kerem - Asel

4. Yusuf - Zeynep
3. Metehan - Gökçe
2. Göktuğ - Defne
1. Alparslan - Alya

