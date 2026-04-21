Alihan ve Kerem için destek lazım

Alihan 17, Kerem ise 4 yaşında. İkisinin ortak özelliği ise mücadele ettikleri hastalık. Ödemişli Alihan Kuzucuk, 2 yaşından bu yana kas hastalığı DMD ile savaşıyor. Yurt dışına tedaviye gidebilmesi için hayırseverlerin yardım eli uzatmasına ihtiyacı var.

Rahmi Kerem Keskin'in ailesi ise çocuklarının hayata tutunabilmesi için Amerika'daki gen tedavisine ulaşmaya çalışıyor. Doktor baba Haluk Keskin ve anne Atife Keskin, yüzde 29'a ulaşan valilik onaylı kampanyanın tamamlanması için destek çağrısı yaptı.