Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimiyle birlikte arife günü ve Kurban Bayramı'nın başlangıç tarihleri kesinleşti.
İslam alemi için en kutsal günlerden kabul edilen Kurban Bayramı'nın hangi güne denk geldiği ise merak konusu oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün? Kurban Bayramı hangi ayda?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN?
Arife Günü: 26 Mayıs 2026 Salı
1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi