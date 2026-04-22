23 NİSAN ŞİİRLERİ | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için etkileyici ve farklı şiir örnekleri

1.sınıftan 5. sınıfa kadar öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için şiir ve görsel içeriklere yoğun ilgi gösteriyor. Okullarda düzenlenecek törenlerde sahneye çıkacak öğrenciler, bu özel günü anlatan kısa ve uzun şiirleri şimdiden araştırmaya başladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bu anlamlı günde öğrenciler; duygu yüklü, anlamlı ve ezberlenmesi kolay şiirlerle sahnede yer alarak bayram coşkusuna ortak olacak. Biz de ilkokul ve ortaokul seviyelerine uygun şekilde 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin kullanabileceği, farklı uzunluklarda (2, 3, 4 ve 6 kıtalık) 23 Nisan şiirlerini bir araya getirdik. 23 Nisan'ın anlam ve önemini vurgulayan en güzel, etkileyici ve farklı şiir örnekleri…
23 NİSAN ŞİİRİ ÖRNEKLER
23 NİSAN
Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,
Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.
Bugün çocuklar güzel.
Bugün sokaklar güzel...
Elimizden tutan her el
Daha sağlam
Daha mavi gökyüzü;
Bayraklar daha yakın.
Bakın: geçiyor yarının büyükleri;
Şarkılar tutuyor gökleri.
Adnan ARDAĞI
ÇOCUKLARIN DİLEĞİ
Çocuklar şarkı söylerken
Kanatlanır gökyüzüne
Melek olur.
Çocuklar şarkı söylerken
Sarı saçlı, mavi gözlü
Bebek olur.
Çocuklar şarkı söylerken
Bulut olur,
Gökkuşağı olur
Deniz olur.
Çocuklar şarkı söylerken
23 Nisanlarda
Pırıl pırıl saydam kanatlı
Kelebek olur.
Çocuklar şarkı söylerken
23 Nisanlarda
Dillerinde, gözlerinde
Yüreklerinde yalnızca
Bir dilek olur.
Teşekkürler Atatürk
Teşekkürler Atatürk
M. Macit TAŞ
ÇOCUK BAYRAMI
Arkadaşlar, sevinelim,
Hep gülelim, eğlenelim;
Sıkılmasın hiç canımız;
Çünkü bugün bayramımız...
Oyun, alay, dernek düğün,
Hepsi bizim işte bugün...
Çocuklara hor bakmayın;
İncitmeyin, esirgeyin...
Ana yurdun oğlu, kızı,
Umut veren şen yıldızı.
Yarınları parlatacak;
Şenlenecek her bir ocak...
Korunacak cumhuriyet,
Yükselecek bu memleket...
Ekrem ŞENOZAN
GELDİ 23 NİSAN
Dün sabah anneciğim
Öperek, dedi: Uyan
Bugün senin bayramın,
Kalk, bak süslendi her yan.
Baktım her taraf süslü,
Sokaklar dolu insan.
Dedim: Anne bu neden
Dedi: 23 Nisan.
Temel bayrammış, inan
Kutlu olsun kardeşim
Geldi 23 Nisan.
R. Gökalp ARKIN