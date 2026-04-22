Anadolu’nun kurtuluş reçetesi: Kırsalda bereket vatanda heyecan

Binlerce yıldır bu toprakları bize vatan kılan güç, sadece kılıcın keskinliği değil, toprağın bereketi ve meralarımızda yankılanan o masum kuzu sesleriydi.
Malazgirt'ten bugüne, Anadolu insanı toprağıyla hemhal olmuş, ekmeğini taştan çıkarmıştır.
Bugün Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın müjdelediği "Kırsalda Bereket Küçükbaş Destek Projesi", işte o kadim ruhun modern Türkiye'nin imkanlarıyla yeniden vücut bulmuş halidir. Bu proje, sıradan bir ekonomik teşvik paketi değil toprağına küsmüş köylünün barışma töreni, gencin geleceğini metropollerin beton yığınlarında değil, ata mirası meralarda arama kararlılığıdır. Benim nazarımda bu, tam bağımsız Türkiye idealinin kırsaldaki en büyük şahlanışıdır.
BU PROJE BİR FIRSAT
Yıllardır "köylü milletin efendisidir" dedik ama köylerimizi boşalttık. Şehirlerin gürültüsünde asgari ücretle ömür tüketen genç kardeşlerim, şimdi devlet size "Efendi olma sırası sizde" diyor. Bu projeyi sadece bir hayvancılık desteği olarak görmek büyük bir yanılgı olur.
Bu, dışa bağımlılığa vurulan bir prangadır. Kendi etini, sütünü, yününü üretemeyen bir milletin tam bağımsızlığından söz edilemez.
İşte bu yüzden, devletin sunduğu bu imkan, aslında bir Milli Müdafaa hamlesidir. Ben diyorum ki elinde imkanı olan, yüreğinde vatan sevgisi taşıyan her bir ferdimiz bu eli tutmalıdır.
Bu fırsat, bir daha elli yıl geçse gelmeyebilir.
BAŞVURUNUN ŞARTLARI
Devletimiz, bu büyük sofraya oturmak isteyen evlatlarına kapılarını ardına kadar açmıştır.
Ancak her büyük davanın bir usulü vardır. İşte bu bereket yolculuğuna çıkacak olanlar için aranan kriterler ● T.C. Vatandaşlığı: İlk şart, bu toprağın evladı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmaktır.
.Küçük Üreticinin Korunması: Hali hazırda hayvancılık yapan ama sürüsü 105 anaç hayvanı geçmeyen üreticilerimiz ile hiç hayvanı olmayan ama bu işe gönül veren "yeni akıncılar" başvuru yapabilir.
.Kadın ve Genç Önceliği: Proje, üretimin gizli kahramanı kadınlarımıza ve 41 yaşından gün almamış dinamik gençlerimize öncelik tanıyor. Tarım veya veterinerlik eğitimi almış kardeşlerimiz ise puanlama sisteminde doğrudan öne geçiyor.
.Liyakat Esası: Kamu çalışanı olmayan, tüzel kişilik değil, gerçek kişi olan herkes bu imkana talip olabilir. Unutmayın, bir haneden sadece bir meşale yükselebilir.
TOPRAĞA DÖNME VAKTİ
Kıymetli okurlar, bizler "Atın ölümü arpadan olsun" diyen cesur bir milletin torunlarıyız. Ama bugün devlet bize arpayı da veriyor, atı (koyunu) da veriyor, yolu da açıyor. Şehirlerin o sahte ışıkları, köylerimizin saf bereketini unutturmasın.
Bir düşünün; kendi işinin patronu olmak, temiz havada rızkını aramak ve en önemlisi vatanın mutfağına katkı sağlamak...
Bundan daha büyük bir onur olabilir mi? Ben bu projeyi, son yılların en samimi, en ayakları yere basan ve en millî kalkınma hamlesi olarak görüyorum. Bu bir fırsat değil, bir kader birliğidir.
SON TARİH 30 NİSAN
Vakit daralıyor, meralar bizi bekliyor. Son başvuru tarihi 30 Nisan 2026. Başvurularınızı işletmenizin bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen yapmanız gerekiyor. Evraklarınızı hazırlayın, niyetinizi halis tutun ve bu bereket kervanına katılın. Son sözüm şudur: Anadolu'nun tozuna, toprağına, rüzgarına aşık olanlar! Gelin bu berekete ortak olun. Cebinizde projeniz, sırtınızda devletin gücü, önünüzde uçsuz bucaksız meralar...
Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras, üreten ve güçlü bir Türkiye'dir. Haydi Anadolu, vurduğun yerden ses getir, ürettiğinle dünyaya diz çöktür! Devlet arkanda, toprak önünde; Haydi Bismillah!
DESTEK PAKETİNDE NELER VAR?
Bu kampanya, üreticiyi sadece hayvan sahibi yapıp kaderine terk etmiyor; onu bir zırh gibi kuşatıyor.
İşte kalem kalem o dev destekler:
100 Adet Küçükbaş: 95 dişi ve 5 erkekten oluşan tam teşekküllü bir sürü. Bu, bir ailenin geleceğini kurtaracak dev bir sermayedir.
Yıllık 180.000 TL Bakım Desteği: Hayvanı vermek yetmez, karnını doyurmak gerek diyen devletimiz; 12 ay boyunca aylık 15.000 TL yem ve bakım ödemesi yapıyor.
Faizsiz Finansman: Ziraat Bankası aracılığıyla sunulan %100 faiz indirimli kredi, 2 yıl ödemesiz ve toplam 7 yıla yayılan vade ile sunuluyor. Bu, sadece üretimin istendiği bir sistemdir.
TARSİM Sigortası: İlk yılın sigorta primleri devletten! Hayvanın başına gelebilecek her türlü kazaya karşı emeğiniz sigortalı.