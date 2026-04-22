Anadolu'nun kurtuluş reçetesi: Kırsalda bereket vatanda heyecan
BELMA ŞAHANER









Binlerce yıldır bu toprakları bize vatan kılan güç, sadece kılıcın keskinliği değil, toprağın bereketi ve meralarımızda yankılanan o masum kuzu sesleriydi.

Malazgirt'ten bugüne, Anadolu insanı toprağıyla hemhal olmuş, ekmeğini taştan çıkarmıştır.

Bugün Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın müjdelediği "Kırsalda Bereket Küçükbaş Destek Projesi", işte o kadim ruhun modern Türkiye'nin imkanlarıyla yeniden vücut bulmuş halidir. Bu proje, sıradan bir ekonomik teşvik paketi değil toprağına küsmüş köylünün barışma töreni, gencin geleceğini metropollerin beton yığınlarında değil, ata mirası meralarda arama kararlılığıdır. Benim nazarımda bu, tam bağımsız Türkiye idealinin kırsaldaki en büyük şahlanışıdır.



BU PROJE BİR FIRSAT

Yıllardır "köylü milletin efendisidir" dedik ama köylerimizi boşalttık. Şehirlerin gürültüsünde asgari ücretle ömür tüketen genç kardeşlerim, şimdi devlet size "Efendi olma sırası sizde" diyor. Bu projeyi sadece bir hayvancılık desteği olarak görmek büyük bir yanılgı olur.

Bu, dışa bağımlılığa vurulan bir prangadır. Kendi etini, sütünü, yününü üretemeyen bir milletin tam bağımsızlığından söz edilemez.

İşte bu yüzden, devletin sunduğu bu imkan, aslında bir Milli Müdafaa hamlesidir. Ben diyorum ki elinde imkanı olan, yüreğinde vatan sevgisi taşıyan her bir ferdimiz bu eli tutmalıdır.

Bu fırsat, bir daha elli yıl geçse gelmeyebilir.

BAŞVURUNUN ŞARTLARI

Devletimiz, bu büyük sofraya oturmak isteyen evlatlarına kapılarını ardına kadar açmıştır.

Ancak her büyük davanın bir usulü vardır. İşte bu bereket yolculuğuna çıkacak olanlar için aranan kriterler ● T.C. Vatandaşlığı: İlk şart, bu toprağın evladı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmaktır.

.Küçük Üreticinin Korunması: Hali hazırda hayvancılık yapan ama sürüsü 105 anaç hayvanı geçmeyen üreticilerimiz ile hiç hayvanı olmayan ama bu işe gönül veren "yeni akıncılar" başvuru yapabilir.

.Kadın ve Genç Önceliği: Proje, üretimin gizli kahramanı kadınlarımıza ve 41 yaşından gün almamış dinamik gençlerimize öncelik tanıyor. Tarım veya veterinerlik eğitimi almış kardeşlerimiz ise puanlama sisteminde doğrudan öne geçiyor.

.Liyakat Esası: Kamu çalışanı olmayan, tüzel kişilik değil, gerçek kişi olan herkes bu imkana talip olabilir. Unutmayın, bir haneden sadece bir meşale yükselebilir.