Anne babaların dikkatine: Bu etiket çok önemli! Oyuncak alırken...

Türkiye Oyuncakçılar Derneği (TOYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de oyuncak sektörünün büyüklüğünün yaklaşık 1 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bunun yaklaşık 700 milyon doları ithal ürünlerden oluşmaktadır. Yaklaşık 200 milyon dolarlık ürün imalatçılarımız tarafından iç piyasaya arz edilmektedir. Aynı zamanda 100 milyon dolara yakın da bir ihracatımız söz konusu." diye konuştu.

"HER KRİZ BİR FIRSAT"

Salgın döneminde oyuncak sektörünün altın çağını yaşadığını hatırlatan Akar, sektörün en büyük rakibinin Çin olduğunu dile getirdi.

Akar, sektörün ithal ürünlere bağımlılığının artarak devam ettiğini aktararak, "Bu da üreticilerimiz ve ihracatçılarımız için olumsuz bir durum oluşturmaktadır. Şu an her kriz aslında bir fırsattır. Orta Doğu'da olan gelişmeler, dünyadaki gelişmeler belki bizler için bir fırsat oluşturabilir. Oyuncakta vergi yükümüz çok fazla." ifadelerini kullandı.

Oyuncağın önemine değinen Akar, "Oyuncak eskiden çocukların belki vakit geçirmesi için alınan bir metaydı. Fakat günümüzde artık çocukların motor becerileri, muhakeme yeteneği, el becerisi gibi pek çok konuyu geliştiriyor. Anneler, babalar çok bilinçli, oyuncak alırken çocuğun eğlenmesinin yanında öğrenmesini de ön planda tutuyorlar. Oyuncağa özel işbirlikleri yaparak çeşitli kurumların, oyuncağın gelişimi, çocuğa ulaşımıyla alakalı projeler yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Akar, Avrupa ve Afrika ülkelerine ihracat yapıldığını belirterek, navlun avantajı olan ürünlerin yoğun olarak ihraç edildiğini söyledi.

Tüketicilerin en çok lego, yapboz ve küçük metal arabaları satın aldığını kaydeden Akar, "Küçük metal arabalarda artış var. Bunu sadece çocuklar oynamıyor, büyükler de koleksiyonlarını topluyor. Çocukların oynadığı ürünler, oyuncak olmaktan çıktı. Herkesin oynayabildiği, koleksiyonlarını topladığı ürünler haline geldiler." dedi.