Gülistan davasında eski vali de tutuklandı

5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında, eski vali Tuncay Sonel de tutuklandı. Dönemin Tunceli Valisi olarak görev yapan Sonel, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği 21 sayfalık ifadenin ardından; delil karartma, resmi belgeyi yok etme ve bilişim sistemlerine usulsüz müdahale suçlamalarıyla mahkemeye sevk edildi. Mahkeme heyeti, Sonel'in tutuklanmasına karar verdi. Sonel, tutuklama kararının ardından cezaevine gönderildi. Sonel'in nakil sırasında kelepçesini montuyla gizlemesi dikkat çekti.

BİR KURBAN İSTİYORLAR

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de yurttan ayrıldıktan sonra son olarak minibüse bindiği anlarla görüntülenmiş, ancak dolmuştan nerede indiği tespit edilememişti. O tarihten bu yana kendisinden haber alınamıyordu. Mahkeme sonrası adliye binası önünde soruları cevaplandıran Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, "Maktül Gülistan Doku, öncesinde şiddete, cinsel saldırıya uğruyor, yaralanıyor, hastaneye kaldırılıyor. Dönemin valisinin onu koruma yükümlülüğü var. Bu yükümlülüğü yerine getirmediği gibi failleri serbest bırakıyor. Gülistan hakkında bir koruma tedbiri vermiyor. Sonrasında da eksik kalan eylemi tamamlamak suretiyle Gülistan Doku'nun yaşamını yitirmesine neden oluyorlar. Burada artık müşterek faillik, yani garantörlük kapsamında Tuncay Sonel'in de insan öldürmeye iştirak ettiği aortadadır. Biz insan öldürme yönünden de tutuklanması için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. Faillerin bu dosyaya hazırlandıklarını gözlemlediklerini kaydeden Avukat Ali Çimen, "İfadelerine bakıldığında kendilerine bir kurban da yaratmak istiyorlar. Burada Altaş ailesini bir kurban olarak seçebilirler. Bu yönüyle ona dikkat etmemiz gerekir" dedi.

OĞLU VE YAKIN KORUMASI CEZAEVİNDE

Eski vali Sonel'in tutuklanması ile soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldi. Daha önce Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş'ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve o dönem Sonel'in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu ile Tunceli Devlet Hastanesi'nin o zamanki başhekimi Dr. Çağdaş Özdemir tutuklanmıştı