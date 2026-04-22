Eskişehir'de akran zorbalığı! Dakikalarca darp edip videoya çektiler

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana gelen olay, büyük tepkiye yol açtı. İddiaya göre, yaşıtları tarafından zorbalığa uğrayan bir çocuk, bir grup tarafından uzun süre sözlü saldırıya maruz kalıp darbedildi. Yaşanan anlar, gruptaki kimliği belirsiz bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Olay kısa sürede gündem olurken, kamuoyunda da sert tepkiler oluştu.
Olay, Odunpazarı ilçesi Göztepe Mahallesi Uğur Mumcu Parkı'nda önceki akşam 18.30 sıralarında meydana geldi.
YAŞITLARI TARAFINDAN DARP EDİLDİ
İddialara göre, parkta bulunan bir çocuk, henüz bilinmeyen bir nedenle yaşıtları olan bir grup tarafından darp edilerek akran zorbalığına maruz kaldı.
O ANLARI SANİYE SANİYE KAYDETTİLER
Gruptan birinin darp edilen çocuğa "Özür dile" diye bağırması üzerine çocuk, "Özür diliyorum" dedi. Zorbalığa maruz kalan çocuğun darp edildiği anlar ise gruptan kimliği bilinmeyen biri tarafından kayda alınarak çeşitli sosyal medya platformlarında yayınlandı.
Öte yandan sürekli bir şekilde güvenlik kameraları tarafından izlenen parkta bu olaya hiçbir güvenlik görevlisinin müdahale etmediği belirlendi.