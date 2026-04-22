İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI | İSKİ verileri paylaştı: İstanbul’daki barajların doluluk oranlarında son durum ne?

İstanbul 'da baraj dolulukları genel olarak yükselmiş olsa da, 22 Nisan 2026 verilerine göre en düşük seviyeye sahip baraj Istrancalar Barajı oldu. Bu barajdaki doluluk oranı yaklaşık yüzde 45 civarında ölçüldü.

Diğer barajlara kıyasla daha düşük kalan bu oran, Istrancalar'da su seviyesinin hâlâ istenen düzeye ulaşmadığını gösteriyor. Buna rağmen genel ortalamanın yüzde 70'in üzerine çıkması, şehir genelinde su arzı açısından daha rahat bir tabloya işaret ediyor.

22 NİSAN GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 22 Nisan 2025'te yüzde 81,8 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların daha düşük seviyelerde seyrediyor.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 70,53 seviyesine geriledi.