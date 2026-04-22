Karınca kabusu başladı! Tek bir doğal karışımla hepsi kaçıyor

Karıncaların güçlü koku alma duyusu, onları yönlendiren en önemli mekanizma. Ancak bu özellik aynı zamanda en büyük zaafları. Uzmanlara göre sirke ve limonun keskin kokusu, karıncaların birbirini takip etmek için bıraktığı izleri tamamen yok ediyor.