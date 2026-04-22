Kreşte 2 yaşındaki çocuğu darbedip inkar ettiler! Anne kan donduran detayları anlattı...

En son darbe izlerinden sonra Adli Tıp Polikliniğine giderek çocuğuma darbelerine, darp izlerine karşılık rapor aldım. Fakat çocuğuma ne olduğuna dair en ufak bir fikrim olmadığı için, içeriden de kimseyle iletişim kuramadığım için ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Avukatımla görüştüm, sonrasında Adli Tıp muayene polikliniğe gittim ve çocuğuma muayene yaptırdım. Elimde Adli Tıp'ın verdiği muayene raporu da var, suç duyurusu evrakları da var. Çocuğumun diz bölgesinden başlayarak ayaklarına doğru uzanan çeşitli morluk seviyelerinde darp izleri olduğu yazıyor. Kurum tarafından çocukların psikolojik ve fiziksel sağlığı hiçbir şekilde birincil öncelik tutulmuyor. Hukuki mücadelemiz her anlamda devam edecek" dedi.

KREŞ: BÖYLE BİR OLAYIN GERÇEKLEŞMEDİĞİ BİZİM TARAFIMIZDAN AÇIKTIR

Darp iddiasını kabul etmeyen kreş yetkilileri ise konunun yargıya taşındığını belirtilerek, "Olay iddiadan ibaret olup, şu anda savcılık aşamasındadır. Bizim açımızdan her türlü kamera kaydı savcılığa intikal etmiş olup, böyle bir olayın gerçekleşmediği bizim tarafımızdan açıktır. Savcılık aşamasında olan bir olayın üzerine bu denli ısrarlı gidilmesinde bizim açımızdan şirketimizin ve okulumuzun itibarına dair bütün haklarımızın da saklı kaldığını belirtiyoruz. Yargıya güveniyor, olayın bütün açıklığı ile gerçekleri ortaya çıkaracağına dair bir şüphemiz bulunmadığını da belirtiriz" denildi.

Olaya ilişkin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.