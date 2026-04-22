Uşak Belediyesi soruşturmasında ikinci dalga! 29 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Uşak Belediyesi'ne yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.
İKİNCİ DALGA OPERASYONU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "Rüşvet, Yolsuzluk, İrtikap, İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarını içeren soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemleri tamamlandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Aralarında Uşak Belediyesi'nin bazı çalışanları ve bazı iş insanlarının da bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.
İlk operasyonda gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu dokuz şüpheli tutuklanmış ve Özkan Yalım görevinden uzaklaştırılmıştı.