Atıştırmalıkta yeni çağ

Global Market Insights verilerine göre 2025 yılı itibarıyla 107 milyar dolar seviyesine ulaşan protein barlar ve kurutulmuş meyveler pazarı, her yıl ortalama yüzde 6.5 oranında bir genişleme kaydediyor. Tüketicilerin bir ürünü sadece lezzeti için değil, fonksiyonelliği ve şeffaf içeriği için tercih etmeye başlaması, pazarın dinamiklerini de yeniden şekillendiriyor. Özellikle protein bazlı ürünler bu yarışta başı çekerken, her beş tüketiciden ikisinin beslenme alışkanlıklarını sağlıklı alternatiflere kaydırdığı görülüyor. Pazardaki büyümenin beklenmedik ve yeni bir itici gücü ise son dönemde kilo kontrolü amacıyla yaygınlaşan GLP-1 grubu ilaçlar oldu. Bu ilaçları kullanan bireylerde görülen iştah azalması, "az ama öz" yeme eğilimini tetikleyerek yüksek kalorili geleneksel atıştırmalıkların yerini küçük porsiyonlu ancak besin değeri yüksek ürünlere bırakmasına neden oldu. Bu durum, protein ve lif zengini gıdalara olan talebi küresel ölçekte zirveye taşıdı.

TEMİZ İÇERİK ALGISI

Türkiye pazarında da tablo oldukça hareketli bir seyir izliyor. Sektör analizleri, Türkiye'deki sağlıklı atıştırmalık kategorisinin 100 milyon dolar bandını aştığını gösteriyor. Türkiye'yi diğer pazarlardan ayıran en temel özellik ise büyümenin hacimden ziyade değer bazlı gerçekleşmesi olarak öne çıkıyor. Yüksek enflasyon ortamına rağmen tüketicilerin miktar yerine kaliteye ve "temiz içerik" algısına odaklanması, bu segmentin ekonomik dalgalanmalara karşı daha dayanıklı kalmasını sağlıyor. Türkiye'de büyüme sadece protein barlar üzerinden değil, hurma bazlı alternatiflerden glütensiz seçeneklere kadar çok katmanlı bir yapıda ilerliyor. Markaların fiziksel mağazalaşma yerine zincir market rafları ve e-ticaret kanallarına odaklanması, operasyonel bir çeviklik kazandırırken; marketlerin kendi markalarıyla (private label) sunduğu uygun fiyatlı alternatifler rekabeti daha da kızıştırıyor. Spor salonlarından ofislere kadar genişleyen yeni satış kanallarıyla birlikte, doğru fiyat-değer dengesini kuran ve güvenilir marka algısını pekiştiren oyuncuların bu büyümeden en büyük payı alacağı öngörülüyor. Sektörün geleceğini şekillendiren deneyimli yöneticiler, atıştırmalık pazarının önümüzdeki dönemde izleyeceği rotaya dair vizyoner değerlendirmelerini paylaştı.

SEKTÖR AVANTAJI

Satış direktörü Gökhan Yener "Türkiye'de atıştırmalık sektörü, son yıllarda hem hacim hem de segment çeşitliliği açısından belirgin bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Tüketiciler artık yalnızca hızlı ve pratik ürünler aramıyor; içerik şeffaflığı, doğal hammaddeler ve dengeli lezzet beklentisi her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Biz bu gelişimi, tüketicilerin daha doğal, temiz ve nitelikli içeriklere yöneldiği bir bilinçlenme süreci olarak değerlendiriyoruz. Global pazarda Türk markalarının en güçlü avantajı, zengin hammadde çeşitliliği ve güçlü üretim altyapısıyla birlikte, lezzet kültüründen beslenen yaratıcı yaklaşımıdır" diye konuşurken sektörde genel müdür olarak görev yapan Melek Soklangıç Dinçer "Sağlıklı beslenme bilincinin artmasında hem pandeminin yarattığı farkındalık hem de dijital pazarlama yöntemleri çok etkili oldu. Tüketicilerin önemli bir bölümünün sağlıklı yaşam için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu görüyoruz. Kategori büyüdükçe farklı satış kanallarında var olmak daha da kritik hale geliyor. Bu yüzden çok kanallı bir dağıtım yapısı kurmaya ve tüketicilerin sağlıklı ürünlere çok daha kolay ve güvenilir bir şekilde ulaşabilmesini sağlamaya odaklanıyoruz" dedi. Pazarlama direktörlüğü görevinde bu pazarı yöneten isimlerden Müge Tasatmanlar ise şunları söyledi: "Kurutulmuş meyve kategorisinde hammadde tedarik süreci ve iklim değişikliğinin yarattığı baskı, sektörün en büyük yapısal riskidir. Bu pazarda uzun vadeli varlık gösterebilmek için kendi üretim altyapısına sahip olmak ve kaliteden taviz vermemek gerekiyor. Sağlıklı yaşam trendinin global ölçekte ivme kazanması, ihracatın bizim için stratejik bir öneme sahip olmasını sağlıyor. Bugün ABD'den Körfez ülkelerine kadar geniş bir coğrafyada temiz etiketli ürünlere olan talep güçlü biçimde besleniyor." Yine pazarlama konusunda uzman isimlerden bir başkası olan Görkem Özer ise "İnsanlar artık yalnızca ne yediğini değil, nasıl hissettiğini de önemsiyor. Sağlık, fiziksel olmanın ötesine geçip genel bir 'iyi olma hali'ne dönüştüğü için tüketici daha seçici hale geldi. Bizim için 'iyi içerik' yeterli değil, 'iyi lezzet' de tek başına yeterli değil; ikisi birlikte güçlü olmak zorunda. Rekabeti belirleyecek en kritik unsurlar güven, şeffaflık ve lezzet üçlüsüdür. Bu dengeyi kurabilenler kategorinin geleceğini belirleyecek" dedi.

UZMANLAR NE DEDİ

HÜLYA Yiğit İspiroğlu (Beslenme ve Diyet Uzmanı): Kadın tüketiciler oldukça belirleyici bir rol oynuyor. Toplumsal ideal beden algısı baskısı, kadınları bu ürünlere daha fazla yöneltebiliyor. Mümkün olduğunca doğal ve minimal işlenmiş; çiğ kuruyemişler ve dondurularak kurutulmuş meyveler gibi alternatiflere yönelinmesini öneriyorum.

DİLARA Koçak (Beslenme Uzmanı & FAO Gıda Şampiyonu): Bir ürünün gerçekten sağlıklı olup olmadığını belirleyen şey içerik yapısıdır. Tüketiciler artık vücutlarına ve metabolizmalarına fayda sağlayan; protein, lif ve bağırsak sağlığını destekleyen prebiyotik içerikler arıyor. Gelecekte sadece metabolik dengeyi destekleyen ve tok tutan ürünleri daha sık göreceğiz.