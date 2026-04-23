Aydın’da en çok yatırım yapılan kurumlar belli oldu

Aydın'da 2026 yılının ikinci dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirilirken, en çok harcama yapan kurum Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü oldu. Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun 2026 yılı 2. Dönem Toplantısı, Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirildi. Kurumlar bazında toplam harcama tutarlarına bakıldığında ise DSİ 21. Bölge Müdürlüğü 10 milyar 112 milyon 403 bin TL harcamayla 1. sırada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 5 milyar 261 milyon 766 bin TL harcamayla 2. sırada, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ise 3 milyar 452 milyon 778 bin TL harcamayla 3. sırada yer aldı.