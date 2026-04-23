İyilik çarşısı Bayraklı’da

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle hayata geçirilen İyilik Çarşısı Projesi İzmir'de ilk kez faaliyete geçti. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, kendilerine tanımlanan puanlarla bu çarşıdan ücretsiz faydalanabilecek.

Geleneksel yardım kolisi mantığını değiştiren proje, insan onurunu zedelemeyen şeffaf bir dayanışma sunuyor. Hayırseverlerin bağışlarıyla yürütülen sistemde, müftülük ekipleri ve gönüllüler tarafından tespit edilen ailelere aylık 2000 alışveriş puanı tanımlanıyor. Vatandaşlar çarşıdan ayda bir defa ücretsiz alışveriş yapabiliyor. Günde ortalama 8 kişiye hizmet veren çarşı, yaşlılık veya engellilik gibi nedenlerle bizzat gelemeyen dezavantajlı kişilerin ürünlerini ise gönüllüler aracılığıyla evlerine doğrudan teslim ediyor. TDV'nin sosyal yardım çalışmalarına değinen İzmir İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, "Vakfımız bugün yurt içinin yanı sıra 150'den fazla ülkede faaliyet göstererek temel ihtiyaçları karşılıyor. Burada, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılayarak zengin ile fakir arasında bir köprü olacağız. Herkesi destek olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.