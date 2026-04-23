Kaldırımda erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kaldırımda hareketsiz yatan 30 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Aşık Veysel Caddesi üzerindeki kaldırımda bir şahsın hareketsiz şekilde yattığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, isminin Gürcan Güncan (30) olduğu tespit edilen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Güncan'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.