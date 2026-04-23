Maden sahasına yeşil hamle

Cumhuriyet tarihinin tek seferde yapılan en büyük ve kapsamlı rehabilitasyon projelerinden biri olduğu belirtilen 'Hüsamlar Yeniden Maden Rehabilitasyon Sahası'nda çalışmalar devam ediyor. Bugüne dek 250 binin üzerinde fidan dikimi yapılan sahada, son olarak bölgede taşınan zeytin ağaçlarına ek 4 bin fidan dikildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde düzenlenen etkinliğe, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri ile ilköğretim öğrencileri katıldı.

DOĞAYLA BULUŞTU

Programa, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Arslan Narin ile Yerli Kömür Kaynaklı Elektrik Üreticileri Derneği (YEKÜD) Başkanı Fatma Elif Yağlı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kamu temsilcisi ve sektör paydaşı katıldı. Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık "Daha önce 11.11 Milli Ağaçlandırma Hüsamlar Yeniden Maden Sahası'ndayız. 50'ye yakın ilkokul ve ortaokul öğrencimizle beraber bir dikim etkinliği düzenliyoruz. Geçtiğimiz kasım ayında 1000 zeytin fidanını doğayla buluşturmuştuk. Bugünkü etkinliğimizde 4 bine yakın zeytin fidanını Hüsamlar Yeniden Maden Sahası'nda doğayla buluşturacağız. Sürdürülebilir madencilik, maden açılmadan başlar, maden kapandıktan sonra da devam eder. Bugün bulunduğumuz alan da sürdürülebilir madenciliğin önemli örneklerinden bir tanesi. Akademik eğitimimizle beraber yasal olarak yaptığımız başvuru kapsamında 5 bine yakın zeytin ağacının taşınmasıyla ilgili onayımızı almıştık. Geçtiğimiz kasım ayında bunun 1000 tanesini diktik, şimdi 4 bin tane fidanı dikiyoruz. Dolayısıyla taşıdığımız 4007 ağaçla beraber toplam 9 binlik bir zeytin ağacı bahçesine ulaşmış olacağız" diye konuştu.