Silikon Vadisi’nden gençlere ilham

Dünyanın teknoloji devlerinden, Silikon Vadisi'ne uzanan kariyer yolculuğunda akıllı teknolojilerin yol haritasını çizen İzmirli küresel teknoloji lideri Ayşegül İldeniz, Güncel Bilim ve Sanat Söyleşileri kapsamında Yaşar Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi. "5.0. Gelecek İçin Otostopçunun Galaksi Rehberi" başlıklı söyleşinin moderatörlüğünü Yaşar Üniversitesi Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu üstlendi.

'YAPILMAMIŞI YAPIN'

İzmir'den Silikon Vadisi'ne uzanan kariyer yolculuğuyla dikkat çeken İldeniz, gençlere seslenerek, "İnsanlık tarihinin en büyük fırsatlarından birindeyiz. Cesur olun, yapılmamışı yapın" çağrısında bulundu. Silikon Vadisi'nde üst düzey yöneticilik yapmış bir teknoloji lideri olan İldeniz yapay zekanın gelişimini bir tsunamiye benzeterek, "İnsanlık tarihinde hiçbir teknolojiye bu kadar kısa zamanda, bu kadar devasa bir yatırım yapılmadı. Çok yakında radikal değişiklikler olacak" dedi.